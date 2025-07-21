Валанчюнас прокомментировал решение «Денвера» помешать переходу литовца в «Панатинаикос»

33-летний литовский профессиональный баскетболист Йонас Валанчюнас, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», высказался о решении организации сохранить его в составе и не дать перейти в клуб Евролиги «Панатинаикос».

«Теперь, когда «Денвер» принял решение оставить меня у себя, я хочу прояснить свою игровую ситуацию в следующем сезоне. Идея играть за «Панатинаикос» поближе к дому показалась мне очень интересной, но с этим придётся подождать. Я полностью привержен соблюдению своего контракта с «Наггетс» в этом сезоне и сделаю всё возможное, чтобы побороться за чемпионство», — приводит слова Валанчюнаса издание Basket News.

У Йонаса гарантированный контракт на сезон-2025/2026.