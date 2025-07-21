Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Валанчюнас прокомментировал решение «Денвера» помешать переходу литовца в «Панатинаикос»

Валанчюнас прокомментировал решение «Денвера» помешать переходу литовца в «Панатинаикос»
Комментарии

33-летний литовский профессиональный баскетболист Йонас Валанчюнас, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», высказался о решении организации сохранить его в составе и не дать перейти в клуб Евролиги «Панатинаикос».

«Теперь, когда «Денвер» принял решение оставить меня у себя, я хочу прояснить свою игровую ситуацию в следующем сезоне. Идея играть за «Панатинаикос» поближе к дому показалась мне очень интересной, но с этим придётся подождать. Я полностью привержен соблюдению своего контракта с «Наггетс» в этом сезоне и сделаю всё возможное, чтобы побороться за чемпионство», — приводит слова Валанчюнаса издание Basket News.

У Йонаса гарантированный контракт на сезон-2025/2026.

Материалы по теме
Крис Пол подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» на последний сезон в карьере — ESPN
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android