Журналист: Леброн предпочитал уйти в «Даллас», но не хотел терять $ 52 млн

Обозреватель The Athletic Джон Холлингер заявил, что 40-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс рассматривал переход в «Даллас Маверикс» перед активацией опции игрока с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сезон-2025/2026.

По данным Холлингера, Джеймс не был готов потерять $ 52 млн долларов, чтобы получить контракт MLE или что-то подобное от Маверикс или другой команды, что подтверждает его решение остаться. Выкуп контракта сейчас также кажется маловероятным.

Ранее популярный аналитик Джейк Вайнбах заявил, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» может побороться за форварда «Далласа» Пи Джея Вашингтона.