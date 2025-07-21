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«Мусор». Пятикратный чемпион НБА — о титуле Леброна с «Лейкерс»

«Мусор». Пятикратный чемпион НБА — о титуле Леброна с «Лейкерс»
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер раскритиковал титул 40-летнего форварда Леброна Джеймса в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», который был добыт в «пузыре» из-за пандемии COVID-19.

«Кольцо в «пузыре» — это просто!.. Кольцо в «пузыре» — это мусор», — приводит слова Харпера издание Fadeaway World.

Леброн выступает в составе калифорнийцев с 2018 года и принёс им один титул, который стал для Джеймса четвёртым в карьере — два он завоевал в составе «Майами Хит», одно — в «Кливленд Кавальерс».

61-летний Харпер в 1986 году был выбран на драфте НБА под восьмым номером командой «Кливленд Кавальерс». Три чемпионства завоевал вместе с Майклом Джорданом в «Чикаго Буллз» с 1996 по 1998 год и ещё два в «Лейкерс» — в 2000-м и 2001-м.

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