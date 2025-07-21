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Леброн рассказал, как изменился баскетбол после желания собирать большие тройки

Леброн рассказал, как изменился баскетбол после желания собирать большие тройки
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40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, рассказал, как изменился баскетбол после цели коллективов собирать большие тройки звёзд в своём составе.

«Я тоже играл в эпоху звёздных трио. Но, похоже, сейчас игра снова начинает меняться в сторону того, как команды могут добиться наибольшей глубины ротации, а также того, как можно держать максимально высокий темп», — сказал Леброн в подкасте YouTube-канала Mind the Game.

Ранее пятикратный чемпион лиги раскритиковал титул Леброна с «Лейкерс».

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