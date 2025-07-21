Сборная Бельгия опубликовала заявку на Евробаскет. Экс-звезда УНИКСа сыграет на турнире

Тренерский штаб национальной команды Бельгии представил предварительную заявку на предстоящий чемпионат Европы по баскетболу. 29-летний центровой Исмаэль Бако, выступавший в сезоне-2024/2025 за казанский УНИКС, примет участие в турнире.

В список вошли 17 баскетболистов: Исмаэль Бако, Ноэль Коулман, Нильс де Риддер, Пьер-Антуан Жийе, Муамаду Гуйе, Арчендж Болави, Эммануэль Лекомт, Сибе Ледеген, Йоппе Меннес, Жан-Марк Мвема, Ретин Обасоан, Милан Самарджич, Лоик Шварц, Годвин Чиманга, Кевин Тумба, Энди ван Влит, Ханс Ванвейн.

Соревнования состоятся с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.