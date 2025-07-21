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Видео: у Батлера спросили, как пахнет Карри

Видео: у Батлера спросили, как пахнет Карри
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35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, стал гостем трансляции популярного ютубера Брэндона Авадиса и получил вопрос о том, как пахнет четырёхкратный чемпион лиги в составе «Уорриорз» Стефен Карри.

«Джимми, в чате интересуются, как пахнет Стефен», — спросил Авадис у играющего в покер Батлера.

«Докажи, докажи мне, что этот вопрос из чата», — ответил Джимми.

Джимми Батлер пришёл в состав «Голден Стэйт» в феврале в результате обмена из «Майами Хит».

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