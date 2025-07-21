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Двукратный чемпион Евролиги и экс-игрок ЦСКА занял руководящую должность в «Бостоне»

Двукратный чемпион Евролиги и экс-игрок ЦСКА занял руководящую должность в «Бостоне»
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44-летний американский бывший баскетболист Дрю Николас, выступавший на позиции разыгрывающего защитника, стал директор по работе с игроками в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», сообщили в издании Clutch Points.

Прошлый сезон Николас провёл в качестве скаута «Бруклин Нетс». До этого он в течение двух лет занимал должность директора по скаутингу «Денвер Наггетс».

Дрю — двукратный чемпион Евролиги в составе греческого «Панатинаикоса». Последним клубом Николаса в Европе стал московский ЦСКА, за который он не провёл ни одной игры, а в ноябре 2012-го контракт был разорван по обоюдному согласию.

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