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Джордж — о скандальном новичке «Юты»: как можно найти общий язык с ребёнком?

Джордж — о скандальном новичке «Юты»: как можно найти общий язык с ребёнком?
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35-летний лёгкий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж высказался о скандальном новичке «Юты Джаз» 18-летнем форварде Эйсе Бэйли.

«Как мы можем найти общий язык с ребёнком, который вроде как знает, чего он хочет?.. Он хочет всё делать по-своему… Я ненавижу быть таким человеком, который говорит: «О, тебе следовало это сделать». У каждого свой путь», — cказал Джордж на своём YouTube-канале Podcast P with Paul George.

Перед драфтом Бэйли умышленно пропускал просмотры в клубах, чтобы быть выбранным на более позднем этапе. В итоге «Юта» взяла его под пятым номером.

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