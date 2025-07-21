Джордж — о скандальном новичке «Юты»: как можно найти общий язык с ребёнком?

35-летний лёгкий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж высказался о скандальном новичке «Юты Джаз» 18-летнем форварде Эйсе Бэйли.

«Как мы можем найти общий язык с ребёнком, который вроде как знает, чего он хочет?.. Он хочет всё делать по-своему… Я ненавижу быть таким человеком, который говорит: «О, тебе следовало это сделать». У каждого свой путь», — cказал Джордж на своём YouTube-канале Podcast P with Paul George.

Перед драфтом Бэйли умышленно пропускал просмотры в клубах, чтобы быть выбранным на более позднем этапе. В итоге «Юта» взяла его под пятым номером.