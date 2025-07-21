«Лейкерс» подписали двусторонние контракты с двумя игроками

Авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» подписало двусторонние контракты с двумя игроками — 25-летним камерунским центровым Кристианом Колоко и защитником Крисом Маноном.

Манон отыграл четыре сезона в NCAA и не был выбран на драфте-2025. Защитник выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» в Летней лиге.

Колоко принял участие в 37 матчах за «Лейкерс», набирая в среднем 2,4 очка и 2,5 подбора за игру.

В сезоне-2024/2025 «Лейкерс» заняли третье место в Западной конференции, а в плей-офф уступили «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.