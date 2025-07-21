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Экс-игрок НБА: могу назвать 200 игроков, которые лучшие Дрэймонда Грина

Экс-игрок НБА: могу назвать 200 игроков, которые лучшие Дрэймонда Грина
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кеньон Мартин высказался об уроне игры 35-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Дрэймонда Грина, выступающего за команду «Голден Стэйт Уорриорз».

«Индивидуальная работа этого человека великолепна, но я могу перечислить 200 игроков, которые лучше Дрэймонда Грина. Он лучше Ламаркуса Олдриджа, Эла Джефферсона или Элтона Брэнда? Я могу продолжать весь день», — приводит слова Мартина издание Clutch Points.

Дрэймонд — чемпион североамериканской лиги в составе «воинов» 2015, 2017, 2018 и 2022 года, олимпийский чемпион 2016-го и 2020-го.

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