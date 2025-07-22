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О'Нил: в старости хочу в дом престарелых с высоким процентом венерических заболеваний

О'Нил: в старости хочу в дом престарелых с высоким процентом венерических заболеваний
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы баскетбола, а ныне телеведущий Шакил О’Нил высказался по поводу желания провести старость в доме престарелых.

«У меня осталось семь лет до того, как мне исполнится 60. Всё время говорю своим детям: «Не хочу, чтобы вы заботились обо мне». По сценарию мечты, во Флориде есть место под названием The Villages, вы слышали о нём?

The Villages — это дом престарелых, но там самый высокий уровень венерических заболеваний. Я хочу быть там. Не знаю, что это значит, так что сами разберитесь», — сказал О'Нил на своём YouTube-подкасте The Big Podcast with Shaq.

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