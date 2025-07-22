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«Я неустанно повторяю». Адвокат семьи Тиммы выступила с заявлением о смерти Яниса

«Я неустанно повторяю». Адвокат семьи Тиммы выступила с заявлением о смерти Яниса
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Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, высказалась о деле спортсмена. В настоящий момент между родственниками Тиммы и бывшей женой игрока, украинской певицей Анной Седоковой, ведутся судебные тяжбы из-за наследства покойного. За время брака Янис приобрёл несколько квартир. Баскетболист скончался в декабре прошлого года.

«Я неустанно повторяю из раза в раз: дело Яниса Тиммы — очень непростое и требует детальной и кропотливой работы. Привлечь виновных к ответственности можно, но это непросто — для этого необходимо потратить много сил и времени, чем я ежедневно и занимаюсь», – написала Гаврилова на своей странице в социальных сетях.

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