Гомельский ответил, кто его впечатлил больше Джордана в первой увиденной игре с Майклом

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский вспомнил о первом матче с участием легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, который он увидел по телевидению.

«Первый раз я видел Майкла Джордана по ТВ. Это был финальный матч Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. Соперником сборной США была Испания. Джордан сыграл блестяще в защите и совсем нездорово в атаке. Большее впечатление на меня произвёл Патрик Юинг. А потом в 90-е годы я комментировал много матчей «Чикаго Буллз». И Джордан был просто волшебным», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Майкл Джордан подколол легенду НФЛ из-за обуви: