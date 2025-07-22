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Гомельский ответил, кто его впечатлил больше Джордана в первой увиденной игре с Майклом

Гомельский ответил, кто его впечатлил больше Джордана в первой увиденной игре с Майклом
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский вспомнил о первом матче с участием легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, который он увидел по телевидению.

«Первый раз я видел Майкла Джордана по ТВ. Это был финальный матч Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. Соперником сборной США была Испания. Джордан сыграл блестяще в защите и совсем нездорово в атаке. Большее впечатление на меня произвёл Патрик Юинг. А потом в 90-е годы я комментировал много матчей «Чикаго Буллз». И Джордан был просто волшебным», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

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