Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский оценил перспективы «Лейкерс» в новом сезоне с учётом двух трансферов команды

Гомельский оценил перспективы «Лейкерс» в новом сезоне с учётом двух трансферов команды
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Гомельского попросили оценить шансы калифорнийской команды с учётом переходов центрового Деандре Эйтона и защитника Маркуса Смарта.

«Я останусь при своём мнении. Либо без Леброна — тогда новая тактика позиционного нападения, либо с Леброном — тогда всё по-старому», – написал Гомельский.

В прошлом сезоне НБА «Лейкерс» уступили «Миннесоте Тимбервулвз» в первом раунде плей-офф.

Материалы по теме
«Лейкерс» пригласили в команду ветерана-травматика. Что это значит для Леброна и Дончича?
«Лейкерс» пригласили в команду ветерана-травматика. Что это значит для Леброна и Дончича?

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android