Гомельский оценил перспективы «Лейкерс» в новом сезоне с учётом двух трансферов команды

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Гомельского попросили оценить шансы калифорнийской команды с учётом переходов центрового Деандре Эйтона и защитника Маркуса Смарта.

«Я останусь при своём мнении. Либо без Леброна — тогда новая тактика позиционного нападения, либо с Леброном — тогда всё по-старому», – написал Гомельский.

В прошлом сезоне НБА «Лейкерс» уступили «Миннесоте Тимбервулвз» в первом раунде плей-офф.

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