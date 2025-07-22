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Адвокат семьи Тиммы рассказала, почему в Латвии закрыли дело о смерти Яниса

Адвокат семьи Тиммы рассказала, почему в Латвии закрыли дело о смерти Яниса
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Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, высказалась о сложностях в деле о смерти спортсмена. Яниса не стала в декабре прошлого года. По версии следствии, баскетболист совершил самоубийство.

«В Латвии дело закрыли, поскольку не нашли криминальной составляющей. Сейчас мы пытаемся изучить латвийские законы, чтобы вновь добиться справедливости.

В Москве тоже не всё так гладко: потеряно много времени с момента трагедии. К сожалению, в течение месяца не были проведены все необходимые мероприятия, которые могли бы помочь раскрыть дело», — написала Маргарита на своей странице в социальных сетях.

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