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Лиллард: все вокруг жалели меня больше, чем я сам себя. Физиотерапевт чуть не расплакался

Лиллард: все вокруг жалели меня больше, чем я сам себя. Физиотерапевт чуть не расплакался
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Новоиспечённый разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал травму ахиллова сухожилия, которую он получил в прошлом плей-офф в матче с «Индианойы Пэйсерс», выступая за «Милуоки Бакс».

«Все вокруг жалели меня больше, чем я сам себя. Физиотерапевт чуть не расплакался… а я слёз не пролил. Общался с Аароном Роджерсом, Кевином Дюрантом, Руди Гэем — с теми, кто уже проходил через подобное. Но ни с одной из моих травм я так и не почувствовал жалости к себе», — рассказал Лиллард во время специальной пресс-конференции.

Напомним, недавно стало известно, что Лиллард и «Портленд» договорились о трёхлетнем контракте на сумму $ 42 млн. Лиллард начинал свою карьеру в «Портленде», который выбрал его под шестым номером на драфте НБА 2012 года. В 2023 году защитник был обменян в «Милуоки».

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