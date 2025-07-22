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«Поздравляю!» Кендрик Перкинс высмеял «Клипперс»

«Поздравляю!» Кендрик Перкинс высмеял «Клипперс»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на возвращение разыгрывающего Криса Пола в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Поздравляю Стива Балмера и «Лос-Анджелес Клипперс»! Теперь они официально стали приютом для ветеранов НБА — игроков, чья карьера близится к завершению. Команда выглядит очень возрастной», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Today.

Ранее стало известно, что 40-летний Пол и «Клипперс» договорились о подписании однолетнего контракта на $ 3,6 млн. Пол выступал за «Лос-Анджелес» с 2011 по 2017 год, а затем — за «Хьюстон Рокетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санз» и «Сан-Антонио Спёрс».

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