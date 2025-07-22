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«Мы очень довольны». В «Бруклине» разъяснили смысл Летней лиги НБА для Егора Дёмина

«Мы очень довольны». В «Бруклине» разъяснили смысл Летней лиги НБА для Егора Дёмина
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Один из тренеров «Бруклин Нетс» оценил выступление 19-летнего российского защитника Егора Дёмина в минувшей Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Да, его роль на Летней лиге значительно отличалась от того, что мы будем просить у него в регулярном чемпионате. Но именно для этого и существует Летняя лига, верно?

Мы поручили ему бросать из-за дуги и делать это часто — он полностью выполнил задачу. Мы уже знаем, что у него отлично получается действовать как плеймейкер, а здесь хотели посмотреть, сможет ли он реализовывать свои броски против защитников уровня НБА.

Он с этим справился, да и точность бросков была на высоком уровне. Мы очень довольны тем, как он проявил себя здесь — на Летней лиге», — приводит слова тренера Spotrac.

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