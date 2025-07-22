Эксперт объяснил, почему «Бруклин» может не использовать Дёмина как разыгрывающего

Обозреватель Fansided Джулиан Фадуллон поделился мнением о 19-летнем российском баскетболисте «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине. Как считает эксперт, есть вероятность, что «Бруклин» не будет использовать российского спортсмена как разыгрывающего.

«Да, на данный момент Дёмин был выбран на драфте как защитник, и его профиль в разных источниках также обозначает его как защитника. Он выглядит как раз как плеймейкер ростом шесть футов девять дюймов. Даже ESPN прогнозирует, что он возглавит ротацию на позиции разыгрывающего у «Нетс» в следующем сезоне. Но если судить по тому, как «Нетс» проводили драфт, можно сделать вывод, что они не хотят, чтобы Дёмин играл на позиции разыгрывающего, хотя бы на постоянной основе.

На самом деле они могут вообще не нуждаться в настоящем разыгрывающем. Жорди Фернандес предпочитает европейский стиль игры, и «Бруклин» выбрал игроков с расчётом на этот стиль», — говорится в материале обозревателя.

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