Экс-игрок УНИКСа Ненад Димитриевич подписал контракт с «Зенитом» — источник

Бывший разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич подписал контракт с «Зенитом». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Андреа Кальцоне. По его сведениям, стороны договорились о соглашении сроком на два года. Сообщается, что спортсмен будет получать € 1,5 млн в год.

Также отмечается, что «Милан» за преждевременное расторжение контракта выплатит Димитриевичу компенсацию в размере € 500 тыс.

Напомним, в УНИКСе Ненад выступал с 2022 по 2024 год. Вместе с казанским клубом разыгрывающий становился чемпионом Единой лиги ВТБ и признавался самым ценным игроком (MVP) турнира.

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