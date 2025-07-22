Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кто это?» Майк Тайсон — о четырёхкратном чемпионе НБА, о котором ничего не слышал

«Кто это?» Майк Тайсон — о четырёхкратном чемпионе НБА, о котором ничего не слышал
Комментарии

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон признался, что не знает игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратного чемпиона лиги Клэя Томпсона, который выступает за «Даллас Маверикс». Во время подкаста Шакила О'Нила у прославленного боксёра поинтересовались, в курсе ли он об отношениях Томпсона с певицей Меган Джовон Рут Пит, известной под псевдонимом Megan Thee Stallion.

Адам Лефко [соведущий подкаста]. Шак, видел новости о новой горячей паре?

Тайсон. Кто? Кто?

Лефко. Клэй Томпсон и Megan Thee Stallion.

Тайсон. Но кто такой Клэй Томпсон?

Лефко. Он играет в баскетбол. Был в «Уорриорз». Он один из величайших снайперов всех времён. Сейчас он в «Даллас Маверикс».

Тайсон. Правда?

Сейчас читают:
Шакил О'Нил сообщил, когда Клэй Томпсон разорвёт отношения с известной в США певицей

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android