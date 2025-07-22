«Кто это?» Майк Тайсон — о четырёхкратном чемпионе НБА, о котором ничего не слышал

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон признался, что не знает игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратного чемпиона лиги Клэя Томпсона, который выступает за «Даллас Маверикс». Во время подкаста Шакила О'Нила у прославленного боксёра поинтересовались, в курсе ли он об отношениях Томпсона с певицей Меган Джовон Рут Пит, известной под псевдонимом Megan Thee Stallion.

Адам Лефко [соведущий подкаста]. Шак, видел новости о новой горячей паре?

Тайсон. Кто? Кто?

Лефко. Клэй Томпсон и Megan Thee Stallion.

Тайсон. Но кто такой Клэй Томпсон?

Лефко. Он играет в баскетбол. Был в «Уорриорз». Он один из величайших снайперов всех времён. Сейчас он в «Даллас Маверикс».

Тайсон. Правда?

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