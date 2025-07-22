Эксперт назвал позицию, на которой «Бруклин» может заиграть Егора Дёмина в НБА

Обозреватель Fansided Джулиан Фадуллон высказал мнение, что 19-летний российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин может играть в команде на позиции лёгкого форварда.

«Даже несмотря на свои ограничения, новый игрок Майкл Портер-младший, в основном играющий с двумя дриблами и на приёме-перехвате, вполне вписывается в такую игру. Ни один из игроков текущего состава «Нетс» не является исключением для игры в движении, за исключением Кэма Томаса (держим кулаки, фанаты «Бруклина»). Если же он останется, эта европейская модель с одним главным создателем атак может стать интересной, если не более того. Если это так, то основная позиция Дёмина — это позиция небольшого форварда. Часто игнорируемой частью его драфт-профиля является его умение создавать моменты игры без мяча, которое он продемонстрировал во время своей игры за «Реал Мадрид».

Дёмин соответствует европейскому стереотипу игрока с высоким баскетбольным IQ, и как фланговый игрок с опытом в позиционировании и углах он может стать настоящей угрозой. Это откроет дорогу новичку Нолану Траоре, который может занять место в старте, а позиция форварда откроет для него меньше конкуренции за минуты. Рост шесть футов девять дюймов — это фланг, который позволяет видеть игроков выше большинства защитников, и игрок с таким видением, как у Егора, может разрушить защитные построения. Если Жорди Фернандес продолжит придерживаться европейского стиля игры, который он явно предпочитает, именно на позиции форварда Егору Дёмину предстоит добиться успеха», — говорится в материале Фадуллона.

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