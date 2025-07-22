Майкл Джордан назвал величайшего баскетболиста всех времён

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли вспомнил о разговоре с бывшим товарищем по «Чикаго Буллз» легендарным игроком Майклом Джорданом.

— Кто, по мнению Джордана, является величайшим игроком всех времён?

— Он говорил, что это Оскар Робертсон. Но потом добавлял, что, как я и сказал, в своё время Оскар был настоящим кумиром, – сказал Салли на канале Baseline Buzz в YouTube.

Оскар Робертсон – чемпион НБА 1971 года. В 1961 году признавался новичком года. В 1964-м получил приз самому ценному игроку лиги. 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

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