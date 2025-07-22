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Эксперт жёстко высказалась о России из-за американских баскетболисток

Эксперт жёстко высказалась о России из-за американских баскетболисток
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Эксперт и обозревательница Джемеле Хилл выступила за увеличение зарплат в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). В качестве аргументации своего мнения обозревательница привела в пример выступление некоторых звёздных американских баскетболисток в России.

«Вам нужно платить им хотя бы столько, чтобы они не уезжали играть за границу. О чём говорит структура зарплат в WNBA, если главная причина, по которой Бриттни Грайнер выступала в России, заключалась в том, что в этой стране, несмотря на все её проблемы с соблюдением прав человека, баскетболистки получают больше, чем в Америке? Именно поэтому она там оказалась, именно по этой причине туда едут Дайана Таурази и многие другие спортсменки. Они вынуждены выступать за рубежом, в странах с ужасной ситуацией с правами человека, потому что именно там им платят достойные деньги, а дома этого не происходит», — сказала в эфире The Dan Le Batard Show.

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