Эксперт жёстко высказалась о России из-за американских баскетболисток

Эксперт и обозревательница Джемеле Хилл выступила за увеличение зарплат в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). В качестве аргументации своего мнения обозревательница привела в пример выступление некоторых звёздных американских баскетболисток в России.

«Вам нужно платить им хотя бы столько, чтобы они не уезжали играть за границу. О чём говорит структура зарплат в WNBA, если главная причина, по которой Бриттни Грайнер выступала в России, заключалась в том, что в этой стране, несмотря на все её проблемы с соблюдением прав человека, баскетболистки получают больше, чем в Америке? Именно поэтому она там оказалась, именно по этой причине туда едут Дайана Таурази и многие другие спортсменки. Они вынуждены выступать за рубежом, в странах с ужасной ситуацией с правами человека, потому что именно там им платят достойные деньги, а дома этого не происходит», — сказала в эфире The Dan Le Batard Show.

Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё: