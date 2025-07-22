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Сборная Греции назвала предварительную заявку на ЧЕ-2025. Стал известен статус Адетокунбо

Сборная Греции назвала предварительную заявку на ЧЕ-2025. Стал известен статус Адетокунбо
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Тренерский штаб национальной команды Греции определился с предварительной заявкой на чемпионат Европы по баскетболу 2025 года. В список вошли 19 спортсменов, в том числе звезда Национальной баскетбольной ассоциации из «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Предварительная заявка сборной Греции на Евробаскет-2025: Яннис Адетокунбо, Костас Адетокунбо, Неоклис Авдалас, Насос Базинас, Никос Хугкас, Тайлер Дорси, Панайотис Калаицакис, Антониос Карагианнидис, Димитриос Кацивелис, Яннулис Ларенцакис, Лефтерис Лиотопулос, Динос Митоглу, Омирос Неципоглу, Александрос Николаидис, Костас Папаниколау, Александрос Самодуров, Костас Слукас, Василеос Толиопулос, Вангелис Зугрис.

Соревнования пройдут с 27 августа по 14 сентября.

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