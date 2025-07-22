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«Нет, меня не узнают». Чемпион НБА вспомнил, как Шакил О'Нил хотел работать под прикрытием

«Нет, меня не узнают». Чемпион НБА вспомнил, как Шакил О'Нил хотел работать под прикрытием
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Митч Ричмонд вспомнил о разговоре с именитым центровым и напарником в «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакилом О'Нилом. Ричмонд рассказал, как О'Нил задумывался над тем, чтобы работать под прикрытием. Примечательно, что в разгар карьеры в «Лейкерс» Шакил был офицером запаса департамента. В 2005 году он был приведён к присяге в качестве офицера запаса полицейского управления Майами-Бич, когда играл за «Майами Хит».

«Помню, мы летели на самолёте, и ты знаешь Жерома? Мы сидели на командном рейсе, и это было как вчера. Все на борту, и вот Шак говорит: «Да, чувак, я хочу работать под прикрытием». Весь самолёт начал ржать.

Типа, что за бред? Как ты будешь работать под прикрытием, если тебя все сразу узнают? А он такой: «Нет, меня никто не узнает». Ну да, конечно. Все сразу поймут, кто ты. Шак и под прикрытием… Ха-ха, он просто смешной!» — сказал Ричмонд на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

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