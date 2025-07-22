Норберт Лукач подписал контракт с «Пари НН» на один сезон

24-летний венгерский форвард Норберт Лукач продолжит карьеру в чемпионате Единой лиги ВТБ. Баскетболист подписал однолетний контракт с нижегородским клубом «Пари НН». Об этом сообщил телеграм-канал Единой лиги ВТБ.

Лукач три сезона выступал за венгерский клуб «Сольноки Олай». В прошедшем сезоне чемпионата Венгрии — 2024/2025 он набирал в среднем 10,3 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 1,3 передачи за матч.

Нижегородский клуб продолжает формировать состав на предстоящий сезон. Ранее «Пари НН» объявил о переговорах по продлению контрактов с Станиславом Магкеевым, Кириллом Гоцуком и Александром Эктовым. Эти игроки являются ключевыми для оборонительной линии команды.