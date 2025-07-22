Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Норберт Лукач подписал контракт с «Пари НН» на один сезон

Норберт Лукач подписал контракт с «Пари НН» на один сезон
Комментарии

24-летний венгерский форвард Норберт Лукач продолжит карьеру в чемпионате Единой лиги ВТБ. Баскетболист подписал однолетний контракт с нижегородским клубом «Пари НН». Об этом сообщил телеграм-канал Единой лиги ВТБ.

Лукач три сезона выступал за венгерский клуб «Сольноки Олай». В прошедшем сезоне чемпионата Венгрии — 2024/2025 он набирал в среднем 10,3 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 1,3 передачи за матч.

Нижегородский клуб продолжает формировать состав на предстоящий сезон. Ранее «Пари НН» объявил о переговорах по продлению контрактов с Станиславом Магкеевым, Кириллом Гоцуком и Александром Эктовым. Эти игроки являются ключевыми для оборонительной линии команды.

Сейчас читают:
Официально
«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе 26-летнего американца
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android