Эксперт на конкретном примере объяснил, почему Дончич может вернуться в «Даллас»

Обозреватель и эксперт The Smoking Cuban Лоренцо Альманца рассказал, почему не стоит исключать возвращения разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в «Даллас Маверикс». Словенец перешёл в калифорнийский клуб из техасской команды в феврале этого года в результате обмена.

«Очевидно, что не все были довольны командой и тем направлением, которое выбрало руководство. Однако я бы не стал исключать возвращение. Просто посмотрите на Дэмьена Лилларда. Недавно он произвёл фурор в НБА, вернувшись в свою бывшую команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» после того, как в 2023 году был обменян в «Милуоки Бакс». Пример Лилларда показывает, что никогда нельзя исключать воссоединение», — говорится в материале Альманцы.

Похудевший Дончич сфотографировался с фанатом: