Эксперт призвал Расселла Уэстбрука перейти в «Бруклин», упомянув Егора Дёмина

Обозреватель известного американского издания Sports Illustrated Кайлер Фокс высказал мнение, что девятикратный участник Матча всех звёзд Расселл Уэстбрук мог бы продолжить карьеру в «Бруклин Нетс», где выступает россиянин Егор Дёмин. Сейчас Уэстбрук является свободным агентом.

«Рынок Нью-Йорка может стать идеальным местом для того, чтобы Уэстбрук завершил свою выдающуюся карьеру. К тому же он будет играть под руководством суперзвёздного тренера Жорди Фернандеса и, гипотетически, выступать в роли наставника для таких игроков, как Егор Дёмин, Нолан Траоре и Бен Сараф. Кроме того, «Бруклин» сможет предложить Уэстбруку гораздо больше, чем те $ 3,5 млн, которые он только что отклонил от «Денвера». Определённо стоит подумать, Расс. Приезжай в Большое Яблоко, играй перед болельщиками Бруклина в «Барклайс-центре», помоги запустить карьеры Дёмина, Траоре и Сарафа и отправляйся в закат», — говорится в материале Фокса.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА: