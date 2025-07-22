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Трёхкратный чемпион Испании Алекс Абринес сделал заявление о завершении карьеры в 31 год

Трёхкратный чемпион Испании Алекс Абринес сделал заявление о завершении карьеры в 31 год
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Трёхкратный чемпион Испании в составе «Барселоны» Алекс Абринес объявил о завершении карьеры. В настоящий момент именитому игроку 31 год.

«Дорогие фанаты, пришло время закрыть очень важную главу в моей жизни. После многих лет, проведённых в профессиональном баскетболе, я принял трудное решение завершить карьеру. Это был нелёгкий выбор, но я тщательно его обдумал. Баскетбол дал мне всё: незабываемые впечатления, друзей, которые стали семьёй, моменты славы, тяжёлые потери, ценные уроки… и вашу безусловную любовь и поддержку. Пришло время находиться с семьёй и начать новую главу в своей жизни. Спасибо вам за участие в этом путешествии», — говорится в заявлении Абринеса, размещённом на его странице в социальных сетях.

Помимо «Барселоны», Алекс за время карьеры выступал за такие клубы, как «Ахаркия», «Уникаха» и «Оклахома-Сити Тандер».

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