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Отец Яниса Тиммы: перестаньте присылать её фото, блевать тянет

Отец Яниса Тиммы: перестаньте присылать её фото, блевать тянет
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Райтис Тимма, отец скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы, поблагодарил людей, которые выражают соболезнования в связи со смертью сына, а также выступил с призывом.

«Мне много пишут и соболезнуют. Спасибо, но перестаньте присылать её фото, блевать тянет», — приводит слова Райтиса «Радио 1» со ссылкой на его заявление в социальных сетях.

Напомним, в настоящий момент между родственниками Тиммы и бывшей женой спортсмена, украинской певицей Анной Седоковой, ведутся судебные тяжбы из-за наследства покойного. Янис скончался в декабре прошлого года в Москве. Следствие считает, что баскетболист совершил самоубийство.

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