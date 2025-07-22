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«Перекупил». Богачёв высказался после новости о переходе Димитриевича в «Зенит»

«Перекупил». Богачёв высказался после новости о переходе Димитриевича в «Зенит»
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв дал комментарий по поводу новости о переходе экс-разыгрывающего и лидера казанского клуба Ненада Димитриевича в «Зенит». Ранее об этом рассказал инсайдер Андреа Кальцоне. По его сведениям, стороны договорились о контракте сроком на два года с окладом € 1,5 млн в год.

«Хотелось бы, чтобы он у нас был. К нему хорошее отношение, у него сын родился в Казани. Видимо, вопрос в деньгах. Мессина, конечно, ему мало давал играть. Видимо, «Зенит» перекупил. У нас ни одного игрока нет, который миллион бы получал. У нас он тоже первый год не показал себя, но, когда мы заняли первое место, его роль была значительна в финалах. Публика была в восторге. К нему отношение было здесь очень тёплым, дружеским. И неоднократно обращались, чтобы он к нам пришёл. Но деньги такие невозможно позволить», – приводит слова Богачёва «Татар-информ».

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