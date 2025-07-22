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«Кто из нас звезда больше?» Актёр вспомнил, как познакомил Джордана и Майкла Джексона

«Кто из нас звезда больше?» Актёр вспомнил, как познакомил Джордана и Майкла Джексона
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Американский актёр Доуэн Скотт вспомнил, как познакомил прославленного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана и легендарного певца Майкла Джексона.

«На съёмочной площадке я встречаю Джордана, и тут мимо проходит оператор и говорит: «Майкл Джексон на площадке что-то делает». А Майкл Джордан отвечает: «Я никогда не встречал Майкла Джексона». Я наивно спрашиваю: «Хочешь с ним встретиться?» Не подозревая, что это приведёт к остановке двух съёмок. Джордан на меня так смотрит и говорит: «Ну, давай, иди». Я подхожу к Джексону и говорю: «Майкл Джордан хочет с тобой встретиться». Он удивляется: «Он хочет встретиться со мной?» Я отвечаю: «Да». Он спрашивает: «А кто из нас звезда больше?»

Я, конечно, могу справиться с любыми трудностями, но всегда держусь в своём русле. Говорю: «Посмотри, может, он сам к тебе подойдёт». Возвращаюсь к Джордану и говорю: «Он сказал, чтобы ты пришёл». Как только мы открыли дверь студии, Майкл Джексон уже с камерой, снимает всё. Мы заходим, а там ещё больше камер, я говорю: «Майкл, познакомься с Майклом». Вот так и появился клип на песню Jam. Так что, Джордан, с тебя одолжение», — сказал Скотт на канале Mike Torchia в YouTube.

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Новое видео частного самолёта Майкла Джордана:

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