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«Мне сын сказал». Президент УНИКСа раскрыл, почему Димитриевич решил перейти в «Зенит»

«Мне сын сказал». Президент УНИКСа раскрыл, почему Димитриевич решил перейти в «Зенит»
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв подтвердил, что бывший разыгрывающий команды Ненад Димитриевич перейдёт в «Зенит» из Санкт-Петербурга. Ранее инсайдер Андреа Кальцоне сообщал, что северомакедонский спортсмен заключил контракт с сине-бело-голубыми сроком на два года с окладом € 1,5 млн в год.

«Что Ненад отвечал на переговорах о возвращении в Казань? Он хотел любым путём в любой команде Евролиги играть. Независимо от зарплаты. И у него не получилось. Мне сын сказал, что Димитриевич согласен перейти в «Зенит», потому что в команду Евролиги его почему-то не берут. Может быть, из-за того, что такой год у него неудачный был в Милане. Поэтому в «Зенит» он уже пошёл за деньгами. Трудно отказаться. Наш бюджет все годы был явно в несколько раз ниже, чем у питерского «Зенита». Жалко очень. У нас он проявил себя, звёздочкой был. Пожелаем ему удачи. Пусть с нами осторожно играет, мы методы его игры знаем (смеётся)», – приводит слова Богачёва «Татар-информ».

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