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«Возникает вопрос». Леброн Джеймс раскрыл идею новой награды в НБА

«Возникает вопрос». Леброн Джеймс раскрыл идею новой награды в НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступил с предложением учредить в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) награду лучшему атакующему игроку года. Спортсмен объяснил, почему это было бы справедливо.

«Я действительно размышлял о том, как в НФЛ выбирают Лучшего атакующего игрока года (OPOY) и самого ценного игрока (MVP). Мне кажется, что в нашей лиге тоже можно было бы ввести такие номинации: Лучший атакующий игрок года и MVP. Ведь бывает, что кто-то показывает потрясающие личные результаты в нападении, даже если его команда выступает неудачно, и всё равно достоин приза за индивидуальное мастерство. А бывает наоборот — ты не лучший индивидуально, но твоя ценность огромна для команды, потому что именно ты помог вывести её на новый уровень.

Возникает вопрос: мы награждаем лучшего игрока? Того, кто провёл лучший сезон для своей команды? Возможно, именно его можно называть Лучшим атакующим игроком года. А может, речь только о статистически самом результативном игроке лиги? При этом очевидно, что игрок, чья команда даже не приблизилась к плей-офф, вряд ли станет самым ценным — ведь это уже не про ценность для команды», — сказал Леброн в подкасте Mind The Game.

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