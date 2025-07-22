Брат Адетокунбо сравнил Янниса с Леброном и Йокичем, защищая его от критики хейтеров

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2021 году, выступающий в данный момент за фарм-клуб «Милуоки Бакс» на позиции лёгкого форварда, греко-нигериец Таннасис Адетокунбо встал на защиту своего брата Янниса Адетокунбо от критики хейтеров.

«Иногда в мире встречаются люди, которые просто превосходят все пределы. Это касается и Леброна. «В 40 лет ты уже не будешь таким атлетичным», — а он продолжает забивать данки на всех. Никола. «Никола не атлетичен, он не может играть в НБА». Понимаете? Сначала все говорили: «О, этот парень [Яннис] слишком худой, он не сможет играть в НБА». Но он набрал массу… Потом начали говорить: «Он всех раздавливает, построим стену, он не будет отдавать пас». А он стал отличным пасующим.

И вот теперь говорят: «Он не может забивать штрафные». А потом Яннис выиграл финальный матч, сделав 17 из 17 штрафных. «Ладно, он не может реализовывать средние броски». И вот он начал их реализовывать. Когда говоришь Яннису, что он что-то не может сделать, ты не понимаешь, с каким трудом он к этому шёл. Мы выросли на улицах Афин. Работать, не сдаваться. Одно, что точно нельзя сказать о Яннисе — что он не хочет развиваться или не трудолюбив», — заявил Адетокунбо в рамках собственного шоу на YouTube.