Американский актёр рассказал, как разочаровался в Джордане из-за ночного клуба

Американский актёр и продюсер Кэтфиш Жан рассказал историю, как разочаровался в легендарном шестикратном чемпионе НБА Майкле Джордане.

«Хорошо, Санта-Барбара. Знаешь, у него же есть лагерь в Санта-Барбаре? Я слышал истории о том, как Джордан приходил в клуб на Стейт-стрит в Санта-Барбаре. Все говорили: «Этот парень реально отрывается, когда приходит в клуб». Я такой: «Окей». Однажды мы с другом, который сейчас работает в хедж-фонде, были в клубе Sandbar. Мы были на танцполе, и вдруг все девушки, как тараканы, начали убегать. Мы такие: «Что за чёрт?» И видим, что это Джордан за столиком, и все девушки подлетели к нему.

На следующий вечер — то же самое. Мы опять танцуем, и опять девушки уходят с танцпола, как тараканы. И мы начинаем злиться. Говорим друг другу: «Если он снова придёт, придётся поговорить с Майклом». На третий день снова всё повторилось. Мы такие: «Что за фигня?» Мой друг пошёл за шотом. Мы подошли к столу, а тут как раз его бывшая жена в клубе. Мы увидели её и вежливо поздоровались: «Привет, как дела?» А она говорит: «Вы, молодые парни, хотите поговорить с Майклом?» Мы такие: «Да, хотим». Она подошла к Майклу и сказала: «Майкл, эти молодые парни хотят с тобой поговорить». Он взглянул на нас и снова вернулся к своим делам. Мы стоим, ждём. Мой друг уже кипит, произносит: «К чёрту, мы будем ждать». Он вышел из телефона и спрашивает: «Вы хотите автограф?» Мой друг, будучи из Бруклина, отвечает: «Да ну, нам не нужен твой автограф. Нам нужно, чтобы ты убрался из клуба».

Майкл отреагировал: «Что?» Мой друг произнёс: «Слушай, ты тут, в Бруклине, а вокруг одни белые девушки, два чёрных парня — и ты даже не хочешь нам ни капли внимания уделить?» И тут мой друг добавил: «Смотри, у меня на ногах твои оригинальные вторые (Air Jordan. — Прим. «Чемпионата»). Я заплатил пять штук». Пять тысяч тогда — это были большие деньги. Джордан посмотрел на его обувь и сказал: «Ну и что? У меня тоже такие есть». Я был в шоке. Он опять вернулся к своему телефону и наушникам, а мы такие: «Блин». С того дня я сказал себе: «Всё, я больше никогда не буду носить ничего от Джордана», — сказал Жан на YouTube-канале Scorer’s Society.