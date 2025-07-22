Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА: когда Мэджик из-за ВИЧ ушёл из баскетбола, его начали избегать. Все боялись

Экс-игрок НБА: когда Мэджик из-за ВИЧ ушёл из баскетбола, его начали избегать. Все боялись
Аудио-версия:
Комментарии

60-летний чемпион мира по баскетболу в составе сборной США, а также бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американо-палестинец Рони Сейкали вспомнил, как другие игроки лиги отреагировали на новость, что у легендарного Мэджика Джонсона был диагностирован ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека).

«Когда Мэджик Джонсон из-за ВИЧ решил уйти из баскетбола, многие игроки и вообще люди, которые слабо понимали, что это за болезнь, просто начали его избегать. Все боялись — никто не знал, можно ли заразиться через обычное рукопожатие или прикосновение.

Игроки будто отдалились от Мэджика, и мне — потому что я рос, восторгаясь им, ведь Мэджик олицетворял для меня саму НБА — всё это было очень неприятно видеть. Я понял, что мне самому надо разобраться, что такое ВИЧ и СПИД, поэтому я старался быть открытым, задавал вопросы, узнавал больше у разных людей», — сказал Сейкали на YouTube-канале Peter Alonso Pádel.

Сейчас читают:
«Действительно один из величайших». Эксперт вспомнил о тяжёлом прошлом Мэджика Джонсона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android