Экс-игрок НБА: когда Мэджик из-за ВИЧ ушёл из баскетбола, его начали избегать. Все боялись

60-летний чемпион мира по баскетболу в составе сборной США, а также бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американо-палестинец Рони Сейкали вспомнил, как другие игроки лиги отреагировали на новость, что у легендарного Мэджика Джонсона был диагностирован ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека).

«Когда Мэджик Джонсон из-за ВИЧ решил уйти из баскетбола, многие игроки и вообще люди, которые слабо понимали, что это за болезнь, просто начали его избегать. Все боялись — никто не знал, можно ли заразиться через обычное рукопожатие или прикосновение.

Игроки будто отдалились от Мэджика, и мне — потому что я рос, восторгаясь им, ведь Мэджик олицетворял для меня саму НБА — всё это было очень неприятно видеть. Я понял, что мне самому надо разобраться, что такое ВИЧ и СПИД, поэтому я старался быть открытым, задавал вопросы, узнавал больше у разных людей», — сказал Сейкали на YouTube-канале Peter Alonso Pádel.