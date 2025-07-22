«Самый высокооплачиваемый ассистент тренера». Биллапс — о подписании Лилларда в «Портленд»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзер» Чонси Биллапс пошутил о возвращении 35-летнего разыгрывающего защитника Дэмьена Лилларда в коллектив.

«Я сказал ему, что в этом году он станет самым высокооплачиваемым ассистентом главного тренера в истории лиги», — пошутил Биллапс на пресс-конференции команды.

В минувшем сезоне Лиллард выступал за «Милуоки Бакс» и в первом раунде плей-офф в серии с «Индианой Пэйсерс» защитник разорвал ахиллово сухожилие.

Дэмьен и руководство «Портленда» договорились о трёхлетнем контракте на сумму $ 42 млн. Лиллард начинал свою карьеру в «Портленде», который выбрал его под шестым номером на драфте НБА 2012 года. В 2023 году защитник был обменян в «Милуоки».