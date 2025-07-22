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«Кларк ненавидят за то, что она белая». Эксперты — об обложке NBA 2K26 с темнокожей Риз

«Кларк ненавидят за то, что она белая». Эксперты — об обложке NBA 2K26 с темнокожей Риз
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Телеведущие и эксперты Чарли Арнольт и Эринн Векслер раскритиковали женскую Национальную баскетбольную ассоциацию (WNBA) за отношение к звёздной Кейтлин Кларк («Индиана Фивер») из-за обложки игры NBA 2К26 с Энджел Риз («Чикаго Скай»).

«WNBA — очень токсичное место. Это должно быть место, где царит феминизм, женщины должны поднимать женщин. Но у них всё не так — девушки саботируют других. И эта обложка NBA 2K26 тому доказательство. Я имею в виду, что Кейтлин Кларк — образцовый ребёнок WNBA. Но у них будто бы DEI поверх DEI. Однако, как по мне, женщины вообще не должно было быть на обложке этой игры. Я имею в виду, что это расизм наоборот. Похоже, что они ненавидят [Кларк] за то, что она белая, за то, что она гетеросексуалка, и за то, что она великолепна», — приводит слова Векслер издание Daily Mail.

«Прежде всего – кто из игроков НБА будет на обложке? Я хочу купить версию NBA 2K26 от WNBA. Это то, что я хочу поставить на свою полку, когда придут мои друзья и мы будем играть в видеоигры. Но по какой-то причине они решили выпустить издание WNBA, разместив на обложке Энджел Риз, а не Кейтлин Кларк, что не имеет смысла. Кейтлин Кларк наплевать на Энджел Риз. Ей просто наплевать. Она очень озабочена тем, чтобы играть в свою игру. У неё отличный парень. Кажется, она устроила свою жизнь. А Риз просто мелочна по отношению к Кларк… Вероятно, мы можем с уверенностью сказать, что Кейтлин Кларк — лучший игрок. Я имею в виду, что в прошлом году она была признана игроком года в WNBA», — сказала Арнольт.

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