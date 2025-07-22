Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная России проведёт два домашних матча с национальной командой Ирана

Сборная России проведёт два домашних матча с национальной командой Ирана
Комментарии

Сборная Российской Федерации проведёт два матча с национальной командой Ирана в городе Химки (Московская область). Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Команды встретятся 28 и 30 июля в 19:00 и 18:00 мск соответственно. Отметим, что обе встречи будут бесплатно транслироваться на официальном сайте РФБ.

Сообщается также, что после игр со сборной Ирана национальная команда России проведёт выездной матч со сборной Египта в августе.

Напомним, в настоящий момент российская национальная команда проводит тренировочные сборы в Нижнем Новгороде. Главным тренером коллектива является Зоран Лукич.

Материалы по теме
Почётный президент РФБ: Касаткин всегда был адекватным парнем, даже скромным
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android