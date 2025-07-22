Сборная России проведёт два домашних матча с национальной командой Ирана

Сборная Российской Федерации проведёт два матча с национальной командой Ирана в городе Химки (Московская область). Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Команды встретятся 28 и 30 июля в 19:00 и 18:00 мск соответственно. Отметим, что обе встречи будут бесплатно транслироваться на официальном сайте РФБ.

Сообщается также, что после игр со сборной Ирана национальная команда России проведёт выездной матч со сборной Египта в августе.

Напомним, в настоящий момент российская национальная команда проводит тренировочные сборы в Нижнем Новгороде. Главным тренером коллектива является Зоран Лукич.