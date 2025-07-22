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«Париж» объявил о подписании контракта с бывшим игроком НБА

«Париж» объявил о подписании контракта с бывшим игроком НБА
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Французский клуб «Париж» объявил о подписании контракта с 28-летним бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американцем Ламаром Стивенсом, который выступает на позиции лёгкого форварда. Об этом объявила пресс-служба команды.

Отметим, что парижский клуб не сообщил срок, на который было заключено соглашение с Ламаром.

В минувшем сезоне североамериканской лиги Стивенс выступал за «Мемфис Гриззлиз». В составе данной команды Ламар провёл 17 матчей. В среднем за встречу американский атлет набирал 4,4 очка, а также делал 2,2 подбора. На профессиональном уровне Стивенс выступает с 2020 года.

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