«Зенит» не собирается продлевать контракт с Муном. Ксавьер прокомментировал новость

Руководство санкт-петербургского клуба «Зенит» не собирается продлевать соглашение с 30-летним американским атакующим защитником Ксавьером Муном. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на собственные источники.

Американский игрок в скором времени прокомментировал данную информацию.

«Я могу вернуться в «Зенит». Попросил своего агента сообщить командам, что не планирую играть до декабря. Так что, если они хотят подождать, пока я поправлюсь, то я не против», — приводит слова Муна телеграм-канал «СБГ Daily».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Ксавьер принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 13,5 очка, делал четыре подбора и пять передач. В середине января американский спортсмен получил травму и выбыл до конца сезона.