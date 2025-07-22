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«Хьюстон» подписал контракт с экс-центровым «Шарлотт» — Чарания

«Хьюстон» подписал контракт с экс-центровым «Шарлотт» — Чарания
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Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» подписало контракт со свободным агентом 26-летним нигерийцем Джошем Окоги, играющим на позиции центрового, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По данным журналиста, Окоги согласился на однолетний контракт на сумму $ 3,1 млн.

Джош был выбран на драфте НБА 2018 года командой «Миннесота Тимбервулвз» под общим 20-м номером. После ухода Джимми Батлера в «Филадельфию» стал игроком стартового состава, проводя на площадке в среднем почти 24 минуты в своём дебютном сезоне. Принял участие в Матче восходящих звёзд — 2019.

Минувший сезон провёл в «Шарлотт Хорнетс».

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