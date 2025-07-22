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Чемпион мира — 2023 перешёл из «Парижа» в «Жальгирис»

Чемпион мира — 2023 перешёл из «Парижа» в «Жальгирис»
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32-летний немецкий защитник Маодо Ло подписал однолетний контракт с литовским «Жальгирисом». Об этом сообщает пресс-служба команды из Каунаса.

В минувшем сезоне представитель Германии выступал за французский клуб «Париж». В его составе он провёл 29 матчей. В среднем за игру Маодо набирал 8,5 очка, делал 1,3 подбора, отдавал 3,0 передачи, а также 0,6 перехвата.

Немецкий защитник является чемпионом мира — 2023 в составе сборной Германии. На профессиональном уровне Маодо Ло выступает с 2016 года. Тогда же он выставил свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где не был выбран. С 2016 года Маодо играл за такие клубы, как «Брозе», «Бавария», «Альба» и миланская «Олимпия».

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