Чемпион мира — 2023 перешёл из «Парижа» в «Жальгирис»

32-летний немецкий защитник Маодо Ло подписал однолетний контракт с литовским «Жальгирисом». Об этом сообщает пресс-служба команды из Каунаса.

В минувшем сезоне представитель Германии выступал за французский клуб «Париж». В его составе он провёл 29 матчей. В среднем за игру Маодо набирал 8,5 очка, делал 1,3 подбора, отдавал 3,0 передачи, а также 0,6 перехвата.

Немецкий защитник является чемпионом мира — 2023 в составе сборной Германии. На профессиональном уровне Маодо Ло выступает с 2016 года. Тогда же он выставил свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где не был выбран. С 2016 года Маодо играл за такие клубы, как «Брозе», «Бавария», «Альба» и миланская «Олимпия».