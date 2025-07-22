Рики Рубио спустя 16 лет вернулся в «Ховентуд»

34-летний испанский профессиональный баскетболист Рики Рубио, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, вернулся в бадалонский «Ховентуд», о чём сообщила пресс-служба команды.

Рики — воспитанник юношеской академии «Ховентуда», с 15 лет играл в основной команде. Рубио дебютировал в испанской лиге ACB в составе «Ховентуда» в сезоне-2005/2006. Вместе с командой он взял Кубок вызова ФИБА в этом же году. Являлся лидером испанской лиги ACB по перехватам в течение сезона-2006/2007.

В 2009-м выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран «Миннесотой Тимбервулз» под пятым номером. Но руководство «Миннесоты» не смогло договориться с «Ховентудом» о выкупе контракта игрока, который был приобретён «Барселоной» с возможностью ухода в НБА в «Миннесоту». В сезоне-2009/2010 выиграл Евролигу с каталонцами.

В 2011-м ушёл в «Тимбервулвз» и пробыл в НБА до 2024-го, а затем вернулся в «Барселону».