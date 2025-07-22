Маркус Смарт — 42-й игрок в истории НБА, побывавший в составах «Бостона» и «Лейкерс»

31-летний американский защитник Маркус Смарт, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», стал 42-м баскетболистом в истории, который был как в составе «Бостон Селтикс», так и «озёрников».

Список игроков, выступавших как в «Селтикс», так и в «Лейкерс»:

Чаки Эткинс, Джим Барнс, Брэндон Басс, Майк Блум, Вандер Блю, Эйвери Брэдли, Фрэнк Бриковски, Маршон Брукс, Дон Чейни, Мел Каунтс, Эрни Дигрегорио, Хэнк Финкель, Рик Фокс, Джумейн Джонс, Джо Клейни, Трэвис Найт, Клайд Лавлетт, Боб Макаду, Крис Мим, Трой Мёрфи, Майк Мускала, Святослав Михайлюк, Дон Нельсон, Шакил О'Нил, Гэри Пэйтон, Тео Рэтлифф, Фред Робертс, Рэджон Рондо, Мэтт Райан, Деннис Шрёдер, Чарли Скотт, Брайан Шоу, Дерек Стронг, Ген Стамп, Эрл Тейтум, Айзея Томас, Тристан Томпсон, Вон Уэйфер, Мориц Вагнер, Кермит Вашингтон, Шаммонд Уильямс.