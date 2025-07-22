Видео: 30 тысяч фанатов в Китае пришли на встречу с Николой Йокичем

В социальных сетях набирает популярность видеоролик из Китая, на котором 30 тысяч человек пришли на мероприятие к 30-летнему сербскому центровому и чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Николе Йокичу, представляющему команду «Денвер Наггетс».

Никола находится в Китае в турне с брендом 361 Degrees, который делает ему именные кроссовки для выступлений на паркете.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 29 очков, совершал 12,7 подбора и отдавал 9,9 передачи.

Ранее стало известно, что серб может принять участие в Евробаскете-2025. Чемпионат Европы пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх странах: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.