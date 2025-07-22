Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: 30 тысяч фанатов в Китае пришли на встречу с Николой Йокичем

Видео: 30 тысяч фанатов в Китае пришли на встречу с Николой Йокичем
Комментарии

В социальных сетях набирает популярность видеоролик из Китая, на котором 30 тысяч человек пришли на мероприятие к 30-летнему сербскому центровому и чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Николе Йокичу, представляющему команду «Денвер Наггетс».

Никола находится в Китае в турне с брендом 361 Degrees, который делает ему именные кроссовки для выступлений на паркете.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 29 очков, совершал 12,7 подбора и отдавал 9,9 передачи.

Ранее стало известно, что серб может принять участие в Евробаскете-2025. Чемпионат Европы пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх странах: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.

Материалы по теме
Официально
Рики Рубио спустя 16 лет вернулся в «Ховентуд»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android