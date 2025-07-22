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Назван игрок «Лейкерс», чья рыночная цена упала из-за слабой игры в Летней лиге НБА

Назван игрок «Лейкерс», чья рыночная цена упала из-за слабой игры в Летней лиге НБА
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Обозреватель авторитетного издания The Athletic Йован Буха сообщил, что рыночная цена 24-летнего американского форварда калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтона Кнехта снизилась из-за слабого выступления в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Выступление в Летней лиге НБА не улучшило положение Кнехта [на рынке]. Не думаю, что в настоящий момент он оценивается на уровне выбора в первом раунде. Это то, что я услышал в Лас-Вегасе от нескольких человек, не имеющих отношения к «Лейкерс». Они лишь прикидывали, что можно было бы обменять на Далтона и наоборот. Обратная связь, которую я получил, заключалась в том, что он больше не расценивается как тот, на кого можно было бы обменять пики первого раунда», — приводит слова Бухи портал Lakers Nation.

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