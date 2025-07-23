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Игроков WNBA не пустили в ночной клуб после Матча всех звёзд. Охрана их не узнала

Игроков WNBA не пустили в ночной клуб после Матча всех звёзд. Охрана их не узнала
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Нескольких игроков женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) не пустили в ночной клуб после окончания Матча всех звёзд лиги, поскольку охрана не узнала их.

Матч всех звёзд WNBA состоялся 20 июля и завершился победой команды Нафисы Коллье со счётом 151:131 (49:36, 33:24, 37:35, 32:36). Ей противостоял коллектив Кейтлин Кларк. Девушки стали капитанами команд в результате голосования среди фанатов, по итогам которого они заняли первые места.

Отметим, что встреча проходила по изменённым правилам. В частности, на расстоянии 8,5 метра от кольца были нанесены специальные метки, точный бросок с которых приносил четыре очка. Кроме того, штрафные реализовывались только в последние две минуты встречи. В остальное время при нарушении правил командам автоматически засчитывалось количество очков, равное количеству штрафных бросков, которое они получили бы в нормальных условиях.

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